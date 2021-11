Wegpolitie West-Vlaanderen controleert dit weekend op gsm'en achter het stuur

Afleiding, zoals gsm-gebruik achter het stuur, is gevaarlijk, en een belangrijke oorzaak voor verkeersongevallen. Daarom voert de wegpolitie West-Vlaanderen op 20 november de ganse dag een handhavingsactie in onze provincie. Dat blijkt uit een persbericht.

In België is gsm-gebruik achter het stuur een groot probleem. Meer dan 28 procent van de Belgen geeft toe dat ze achter het stuur wel eens een sms lezen of sturen. Ook de gps wordt vaak al rijdend ingesteld.

Nieuw onderzoek bracht ook enkele interessante resultaten aan het licht: van alle leeftijdsgroepen zijn jonge autobestuurders (18-29 jaar) het meest bereid om in “automodus” te gaan, en zo afleiding in het verkeer te vermijden. Toch komen net de jongere leeftijdsgroepen het vaakst in de verleiding om de gsm te hanteren tijdens het rijden: van de 18- tot 29-jarigen verklaart maar 24 procent dat nooit te doen; bij de 30- tot 39-jarigen gaat het om 25 procent, tegenover 42 procent in de leeftijdsgroep van 40 tot 54 jaar.

Afleiding blijkt bovendien een belangrijke oorzaak voor dodelijke verkeersongevallen. In 2020 werd afleiding bij 10 procent van de dodelijke verkeersongevallen in West-Vlaanderen als oorzaak aangegeven, bij 6 procent daarvan was er een vermoeden van gsm-gebruik achter het stuur. Bij de andere 4 procent ging het om een andere vorm van afleiding, zoals slaperigheid, onoplettendheid, gsm-gebruik van de passagier, een ruzie, de gps instellen, of al rijdend zoeken naar een document en het handschoenkastje.

Sensibilisering en handhaving noodzakelijk

Niet alleen sensibilisering, maar ook handhaving blijft daarom van groot belang, stelt de wegpolitie. Vias Institute begon daarom in Antwerpen een test van een nieuw camerasysteem om gsm-gebruik achter het stuur te kunnen vaststellen. De eerste resultaten zijn alvast veelbelovend: de technologie werkt performant en zal nog verbeteren omdat door de artificiële intelligentie het systeem steeds slimmer zal worden.

In afwachting van de nieuwe technologie zal de wegpolitie van West-Vlaanderen dit weekend op de klassieke manier controleren.