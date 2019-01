Wegmarkeringen aan Pottelberg nog niet voor meteen

Pas in het voorjaar en wellicht wordt het april zal het agentschap de thermoplastische markeringen aanbrengen op de N32 in Kortrijk. Ook al is het nu niet echt koud, de ondergrond is te vochtig. Het duurzaam markeren van de fietssuggestiestroken en zebrapaden moet bij ideale weers-omstandigheden gebeuren anders komt de coating opnieuw los.

Eind november liet de stad de zebrapaden voorlopig in gewone verf schilderen. Maar die voorlopige verf voor de zebrapaden is intussen ook aan het vervagen.

Op de heraangelegde weg en de veiligheid hier kwam al heel wat kritiek.

