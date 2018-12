Wie vanochtend de baan opgaat, is best extra alert.

Er is immers kans op gladde plekken op de wegen, zo waarschuwt het Agentschap Wegen en Verkeer. Er werd afgelopen nacht preventief zout gestrooid. Maar op plaatsen waar het wegdek vochtig is, is er kans op gladde plekken. Het KMI waarschuwt ook voor aanvriezende mist.