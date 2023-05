Weg met wit: wzc's Brugge gaan voor kleurrijke schorten

Werknemers in de zeven woonzorgcentra van Mintus Brugge dragen vanaf nu nieuwe uniformen: kleurrijke stuks, in plaats van witte schorten.

In samenspraak met het personeel werden nieuwe outfits voor de medewerkers ontwikkeld in een waaier van kleuren, naar eigen keuze. "Het nieuwe kledingdesign sluit aan bij het huiselijke karakter dat de WZC’s van Mintus het hele jaar door promoten", klinkt het.

Frank Debaere, adviseur seniorenzorg Mintus: “'Maak van Mintus ook joentus’, dat is de huidige slogan van onze organisatie. Met die slogan motiveren we niet alleen mensen om te kandideren voor zorgjobs en andere functies bij Mintus. We onderstrepen ook dat we elke dag investeren in kwalitatieve en betaalbare zorg, binnen een huiselijke context.”

Wie huiselijk zegt, zegt comfortabel, gebruiksvriendelijk, stijlvol. En duurzaam, als het even kan. De nieuwe arbeidskledij van de medewerkers in de WZC’s voldoet aan al die vereisten en maakt dat ‘de witte en andere schorten’ op korte termijn uit de zorgvoorzieningen verdwijnen.