In Deerlijk zorgt een groot waterlek in de Nijverheidslaan voor problemen. Een straat liep onder water, net als de laadkaai van een bedrijf.

Oorzaak van het lek is een breuk in de waterleiding. De ondergrond is weggespoeld en er is gevaar voor een wegverzakking.

De hulpverleningszone Fluvia liet de weg afsluiten vanaf de Breestraat tot aan de Geeststraat/Textielstraat. De weg blijft afgesloten tot na de herstelwerken.

Fluvia liet grote pompen aanrukken om het water weg te halen.