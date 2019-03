Weersverzekering vervangt rampenfonds voor landbouwers

De verzekering zal de tegemoetkoming door het rampenfonds vervangen. Parlementsleden Bart Dochy (CD&V) uit Ledegem en Francesco Vanderjeugd (Open VLD) uit Staden werkten mee aan het decreet. Al was Vanderjeugd bij de stemming van het decreet niet aanwezig, woensdagvoormiddag.

Landbouwers kunnen zich nu al verzekeren op de private markt voor hagelschade. Dat systeem wordt dus uitgebreid. Er komt ook een overgangsperiode.

(lees verder onder het Facebook-bericht)

Bart Caron van oppositiepartij Groen vindt het systeem geen verbetering voor de landbouwers. In buurlanden waar ze met een gelijkwaardig systeem werken, is slechts 10 procent van de landbouwgrond verzekerd. Het landbouwfonds heeft een veel grotere dekking, zegt Caron.

Brede weersverzekering gestemd. Tegen beter weten in. En in volle afwezigheid van de club van @FrancescoFV en zijn @openvld Een beetje parlementair werk doen is zo lastig niet.

— Bart Caron (@BartCaron) 13 maart 2019