Weer zeevaartopleidingen in Oostende

Het havengebouw van Oostende was decennialang de zeevaartschool. Generaties zeelui volgden er een groot deel van hun opleiding. In 1992 kwam daaraan een einde. Maar in september komt de Maritieme Academie deels terug naar zee, met de opleiding hydrografie. "Het is een bijkomend onderdeel. De hydrograaf is de man die verantwoordelijk is voor de opmeting van de zeebodem. Hij maakt ook de zeekaarten, vandaar het belang," klinkt het.

"Maritiem talent hier houden"

De oude Zeevaartschool ruilen ze in voor het Entrepotgebouw, dat nu nog in volle restauratie is. Volgens de haven, die ijverde voor de opleiding in Oostende, is dit een kans om maritieme talenten beter in eigen streek te houden, bevestigt voorzitter Charlotte Verkeyn van de Oostendse haven. "Ik denk dat men wel de dynamiek ziet die aan de gang is in Oostende sinds een aantal jaar. Enerzijds omdat zij ook wel zien dat er hier een hele cluster aan het ontstaan is van bedrijven, maar ook omdat er hier een potentieel is aan leerlingen op dat vlak."

Link met baggerbedrijven

Heel wat nieuwe offshorebedrijven inspireren de Maritieme Academie om al met zeker 20 studenten terug naar Oostende te komen. "De binding met de baggerbedrijven is vrij groot. Ook een surveybedrijf heeft hier een belangrijke hub waar we mee samenwerken. Voor onze opleiding is het wel een zeer mooi initiatief."

De laatste 15 jaar zijn zowat alle hogeschoolopleidingen uit de kuststad verdwenen. Alleen op de luchthaven kun je nog een pilotenopleiding volgen. De gedeeltelijke terugkomst van de Maritieme Academie doet Oostende dromen van meer.