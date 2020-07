Weer Vlaams geld voor restauratie Britse begraafplaatsen

Dat kadert in de meerjarenpremieovereenkomst die in 2017 tussen de Vlaamse regering en de Commonwealth War Graves Commission werd gesloten. Gespreid over vijf jaar komt Vlaanderen met bijna 4 miljoen aan restauratiepremies over de brug.

“De militaire begraafplaatsen in de Westhoek zijn onderdeel van het landschap. Het zijn ontzagwekkende overblijfselen die ons herinneren aan het belang van vrede. Ik ben dan ook heel blij dat de Commonwealth War Graves Commission de begraafplaatsen piekfijn in orde houdt, en ik ondersteun hen graag," zegt de minister.

Zeven begraafplaatsen

In 2017 startte de CWGC met dringende restauratiewerken aan enkele begraafplaatsen. In 2018 en 2019 volgde de restauratie van ommuringen van verschillende sites. Deze restauratiewerken worden in 2020 verder gezet op zeven begraafplaatsen. Het gaat onder meer om Hospital Farm en Minty Farm Cemetery in Ieper, Gwalia Cemetery in Poperinge en Spanbroekmolen in Heuvelland.