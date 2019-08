Weer vies water uit de kraan in Harelbeke

Op Facebook gaat een filmpje rond over vervuild drinkwater in Harelbeke.

Volgens de man die het gepost heeft, blijven de problemen met het drinkwater maar aanhouden. Ook nu komt er een wansmakelijk geel goedje uit de kraan. Ook in het verleden waren er al problemen met het leidingwater in de gemeente. Dat werd toen opgelost, maar blijkbaar is het nu weer van dat. (Lees verder onder de video)