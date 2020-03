Weer van 70 naar 90 km per uur rond Diksmuide?

In Diksmuide wil oppositiepartij sp.a-open de snelheidslimiet buiten de bebouwde kom op enkele gewestwegen optrekken van 70 naar 90 km per uur. En dat gekoppeld aan een werkende trajectcontole.

De partij denkt concreet aan de Oostendestraat en de N35 tussen Pervijze en Kaaskerke. Volgens sp.a-open is de maximumsnelheid van 90 km per uur – die er tot twee jaar geleden van toepassing was - perfect gerechtvaardigd, door de vrijliggende fietspaden. N-VA Diksmuide, dat ook in de oppositie zit, steunt het voorstel.

Burgmeester Lies Laridon blijft echter vasthouden aan 70 km per uur als snelheidslimiet. De zes trajectcontroles in en rond Diksmuide staan er al bijna anderhalf jaar, maar ze werken nog altijd niet.

