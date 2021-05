Oorzaak was een ongeval enkele honderden meters voorbij het station van Brugge.Tussen Brugge en Oostende was er wel nog treinverkeer mogelijk. Treinreizigers konden gebruik maken van de kusttram. De NMBS legde vervangbussen in. Sinds halftien is er weer treinverkeer mogelijk, maar er is nog kans op wat vertraging of afschaffingen, meldt de NMBS.