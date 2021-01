Weer treinen tussen Poperinge en Ieper

Dat meldt spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel. Het verkeer was sinds donderdag onderbroken na een aanrijding van een trein en een lijnbus die in panne was gevallen op een overweg in Vlamertinge. De ploegen van Infrabel werkten tot de voorbije nacht door om de infrastructuur te herstellen over een afstand van 300 meter. Het treinverkeer kan in beide richtingen hervat worden, maar tot vrijdagnamiddag zal er wel nog een tijdelijke snelheidsbeperking zijn van 60 km per uur op de plaats van de herstelling. Dat zal volgens Infrabel nagenoeg geen impact hebben op het treinverkeer. Voorlopig blijft de overweg nog even gesloten voor het wegverkeer omdat het onderzoek naar wat er precies is gebeurd met de defecte bus nog lopende is.

