Weer staking in de gevangenissen

In de gevangenis van Brugge zijn vanochtend minder dan de helft van de cipiers opgedaagd.

Dat is het gevolg van een nieuwe 24 urenstaking tegen de manier waarop de regering een minimale dienstverlening wil invoeren bij stakingen. Ook in de gevangenis van Ieper wordt er gestaakt. Volgens vakbondssecretaris Gino Hoppe van de overheidsvakbond ACOD zou zelfs 80 procent van de cipiers in Brugge en Ieper niet aan de slag zijn.

De 24 urenstaking van vandaag is al de tweede op rij. De vakbonden zijn van plan om elke vrijdag het werk neer te leggen in alle gevangenissen in ons land.