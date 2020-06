Weer sprake van brandstichting in Menen?

Afgelopen nacht moest de brandweer voor de tweede keer in drie dagen uitrukken naar de Oostkaai in Menen.

In één van de vele leegstaande woningen tussen de Oostkaai en parking Fournier was brand uitgebroken. Die ging gepaard met hevige rookontwikkeling. De brand werd kort voor twee uur opgemerkt. Toen de eerste brandweerploegen arriveerden, steeg een hevige rookpluim op uit de woning. Kort daarna stortte het dak in.

Onder meer door de inzet van een ladderwagen langs de voorzijde van de woning langs de Oostkaai en blusteams aan de achterzijde van parking Fournier kreeg de brandweer het vuur onder controle. Hoe de brand ontstond is niet duidelijk, mogelijk is er opnieuw sprake van brandstichting.

Bestelwagen in brand

Zaterdagmorgen rond 5u moest de brandweer ook al uitrukken naar de Oostkaai, waar op de parking een bestelwagen in brand was gestoken. Of het ook nu weer om brandstichting gaat, moet het onderzoek uitwijzen. Een deskundige komt ter plaatse om de precieze omstandigheden van de brand te achterhalen. Omstreeks halfvijf konden de brandweerlui naar de kazerne terugkeren, maar een beperkte ploeg bleef nog geruime tijd ter plaatse om na te blussen.