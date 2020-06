Weer publiek toegelaten op Last Post

Door de versoepeling van de cornoamaatregelen is het de bedoeling om vanaf 1 juli weer publiek toe te laten tijdens de dagelijkse Last Post-plechtigheid onder de Menenpoort in Ieper.

Maar doordat de ‘social distancing’ regel van 1,5m zal moeten worden toegepast, zal het aantal toeschouwers beperkt worden tot een maximum van 152 personen per avond. Gecontroleerde toegang tot onder de Menenpoort zal vanaf 19u30 mogelijk zijn. Deze maatregelen zijn nodig om de veiligheid van alle aanwezigen te verzekeren.

Individuen of groepen die een krans wensen neer te leggen, kunnen een aanvraag indienen via het formulier op de website van de Last Post Association. De deelname van muzikale groepen aan de plechtigheid is tot nader bericht nog altijd niet mogelijk.

De voorbije maanden werd de Last Post geblazen zonder publiek, wat een vreemd gevoel gaf aan de klaroenblazers. Zeker toen wegens de maatregelen slechts één klaroener de Last Post mocht blazen. Later werd deze maatregel versoepeld en mochten ze met zijn drieën zijn, maar wel met inachtneming van de afstandsregels.

De Last Post Association is fier dat tijdens de corona-periode de dagelijkse Last Post kon blijven plaatsvinden en niet werd opgeschort.