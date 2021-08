Weer protest tegen verkavelingsplannen Zedelgem

Er is opnieuw protest tegen de plannen voor een verkaveling met 140 woningen en appartementen in de Leliestraat in Zedelgem op de terreinen van de voormalige meubelfabriek.

In 2017 protesteerden omwonenden al tegen de plannen omdat ze zich zorgen maakten over de leefbaarheid en de mobiliteit. De vergunning werd later geschorst na een beroepsprocedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Die meende dat de plannen herbekeken moesten worden.

Minister Demir

Het protest focust nu op de mogelijke wateroverlast. De buurtbewoners vinden het onverstandig om aan de rand van het Merkenveldbos, dat ingekleurd staat als overstromingsgebied, vier en een halve hectare te gaan betonneren. Ze hopen dat Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir de plannen tegenhoudt net zoals ze recent ook in beroep ging tegen een verkaveling in Assebroek in Brugge.

