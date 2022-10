Weer prijs: verkeer vast op E403 door ongeval in Ruddervoorde

Het is de laatste tijd altijd bijzonder druk op de E403 in spitstijd, het kleinste ongeval zorgt meteen voor lange files. Gisteren nog rees in ons nieuws opnieuw de vraag hoe het zit met de derde rijstrook tussen Roeselare en Brugge, daar is al jaren vraag naar.

Het ongeval vanmorgen -een kop-staartaanrijding zonder gewonden- bewijst toch dat de snelweg inderdaad verzadigd is, maar de eerste resultaten van een studie daarover verwacht Wegen en Verkeer pas tegen het einde van deze legislatuur, dan zijn we al 2024.