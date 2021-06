Weer pleidooi voor behoud oud zwembad Oostende

Ze willen er een stadshal van maken met daarrond een nieuwe open ruimte. Ze stelden de plannen vandaag voor. "Herbestemmen is een optie voor duurzaamheid en circulaire economie. Het is ook een pleidooi voor het behoud van het geheugen van de stad door het respecteren van erfgoed uit verschillende periodes," luidt het.

Eerherstel voor Thermen en gaanderijen

Maar het stadsbestuur maakte vorige week bekend het zwembadcomplex dat tussen 1972 en 1976 gebouwd werd door de Oostendse architecten Paul Felix en Jan Tanghe afgebroken zal worden. Er komt groen in de plaats. Burgemeester Tommelein: "Ik ga geen uitspraak doen over het gebouw op zich maar ik vind de ligging van het gebouw op die site die trouwens in 2002 geklasseerd is zonder het zwembad, ook belangrijk.

Het is dus een evenwichtsoefening waar wij de Thermen, de Venetiaanse Gaanderijen in de stad alle kansen willen geven

" Volgens de stad zijn er voldoende plaatsen voor evenementen in Oostende. Denk maar aan het Kursaal, de Wellingtonrenbaan, De Koninklijke Stallingen en De Grote Post. En de stad is niet van plan het in handen te geven van immobiliën.

