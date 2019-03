Weer op straat voor klimaat

Behalve de grote klilmaatmarts in Brussel zijn er ook in West-Vlaanderen enkele marsen en acties.

In Brugge en Kortrijk zijn er klimaatmarsen. Leerlingen stappen door de stad uit protest tegen het uitblijven van een goed klimaatbeleid. In Brugge planten ze bovendien ook een symbolische boom.

In Izegem houden leerlingen een zitstaking, in Oostende en Zwevegem zijn er over de middag activiteiten, met onder meer een pick-nick op de Transfosite.

Klimaatbus

Er rijdt ook een speciale klimaatbus van Kortrijk naar Brussel: leerlingen van het Guldensporencollege krijgen in de bus, die is omgebouwd tot rijdend kantoor of klaslokaal, les op weg naar de betoging.

(lees verder onder de foto)

Lees ook: