Weer nachtelijke zoekactie in De Panne

Er is opnieuw een zoekactie geweest op het strand en in zee, in De Panne. Vorige week ook al, toen bleek de vermiste dronken in het centrum rond te lopen.

De actie was gisteravond kort voor middernacht. Er kwam een melding binnen van een voorbijganger op de Zeedijk dat hij iemand had horen roepen langs de hoogwaterlijn. De brandweer van de post de Panne en Koksijde, een reddingsboot en enkele politiepatrouilles kwamen ter plaatse op Zeedijk ter hoogte van de Bortierlaan.

Uiteindelijk stopgezet

Een NH 90 reddingshelikopter van de basis Koksijde vloog enkele keren met zoeklicht en infrarood camera laag over de hoogwaterlijn tussen Koksijde en de Franse grens. Omdat ze niemand konden vinden is de zoekactie na een groot uur stopgezet.

op dezelfde plaats

Vorig weekend was er op dezelfde plaats ook al een zoekactie naar een vermiste die was gaan pootjebaden in beschonken toestand. Zijn vrienden gaven hem als vermist op toen hij niet meer kwam opdagen waarop een zoekactie werd opgestart. De man werd uren later aangetroffen in het centrum van De Panne.