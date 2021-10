Weer mondmaskers in Rhizo-scholen

De 4.000 leerlingen van de Kortrijkse Rhizo-scholen moeten vanaf vandaag weer een mondmasker dragen. Ook de 900 leerkrachten moeten dat doen. Het is een preventieve maatregel, om de continuïteit van de lessen te verzekeren.

Er is voor alle duidelijkheid geen corona-uitbraak in de Rhizo-scholen. Maar de preventiedienst deed een risico-analyse, en daaruit blijkt dat de leerlingen en leerkrachten binnen best weer een masker dragen, en dat minstens tot de herfstvakantie. (lees verder onder de video)