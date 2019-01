Weer meer nachtvluchten op luchthaven Oostende

Dat heeft het kabinet van Vlaams minister Joke Schauvliege bekendgemaakt. In november was een verzoek tot uitbreiding van de mogelijkheden om ‘s nachts op te stijgen geschorst door de Raad van State. Voor de Luchthaven Oostende-Brugge is de vergunning erg belangrijk. Sommige vliegtuigen konden, afhankelijk van hun geluidsproductie, ‘s nachts niet meer opstijgen. Maar nu kan dat wel weer. De toestemming voor de extra nachtbewegingen zijn volgens de luchthavendirectie cruciaal om nieuwe ontwikkelingsplannen op Ostend airport te garanderen. Het was actiegroep Wiloo die in beroep was gegaan tegen de flexibelere uitzonderingen binnen de milieuvergunning.

