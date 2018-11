Weer meer grondslapers in Brugse gevangenis

Er moeten opnieuw gedetineerden op een matras op de grond slapen in de gevangenis van Brugge. Dat zegt volksvertegenwoordiger Annick Lambrecht uit Brugge.

Volgens haar zijn er momenteel veertien grondslapers in de gevangenis van Brugge. Ze heeft hierover een vraag gesteld aan Minister van Justitie Geens. Dat deed ze in het verleden ook al een paar keer. In mei 2018 antwoordde Geens nog “dat er maar vier gevangenen op een matras op de grond sliepen en dat er bijkomende stapelbedden geplaatst zouden worden om dit probleem op te lossen.” Lambrecht wil nu weten hoe het komt dat er opnieuw meer grondslapers zijn en welke maatregelen de minister wil nemen om dit probleem op te lossen. Ze verwacht morgen een antwoord.