Weer meer bezoekers in tabaksmuseum Wervik

Er komen weer meer bezoekers naar het tabaksmuseum in Wervik. De neerwaartse trend lijkt daarmee omgebogen.

5.500 bezoekers in het Tabaksmuseum vorig jaar, dat is twee procent meer dan het jaar ervoor. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Al komen toeristen wel minder vaak in groep naar het museum. Daar tegenover staat dan wel dat er meer groepsbezoeken zijn aan Wervik zelf, merken ze aan de toerismebalie. De stad wijt dat aan de vernieuwing van de Leieboorden en de toenemende aantrekkingskracht van het recreatie-eiland De Balokken.

Nieuwe expositiezaal

In april opent het Tabaksmuseum een nieuwe expositiezaal. Daarin zal er ruime aandacht zijn voor de brede geschiedenis van de tabak, de reclame en de smokkel. Er zal ook aandacht zijn voor preventie, en er komt een kindvriendelijk parcours.