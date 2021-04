Poperinge wil de hoppefeesten alleen volgens de traditie: met een stoet met 1.400 figuranten, een taptoe, en een feestavond in de tent. De voorbereiding van vorig jaar is gestaakt in april, voor deze editie -de hoppefeesten zouden in april doorgaan- moest de stad stilaan een beslissing nemen. De volgende editie staat nu gepland ‘zodra het kan’.

Door de afgelasting gaat de stad nu een deel van het budget voor de hoppefeesten herverdelen om kleinere evenementen te subsidiëren.