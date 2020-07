Weer evenveel vacatures als voor de coronacrisis

Ondertussen waarschuwt de POM voor blijvende krapte op de arbeidsmarkt. Dat heeft vooral te maken met de inkrimping van de bevolking op arbeidsleeftijd, zeg maar de vergrijzing. Veel oudere werknemers gaan met pensioen, en de jongeren stromen steeds later in. Er komen in de periode 2023-2028 zowat 75.000 vervangingsvacatures, dat is een verdubbeling. Toch is in West-Vlaanderen nog meer dan 18 procent niet beroepsactief. De POM en de VDAB willen de krapte op de arbeidsmarkt opvangen met een betere woon-werk-mobiliteit, levenslang leren, en het beter opsporen van talent.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “Het is heel positief om te zien dat het aantal gemelde vacatures opnieuw aansluit met de trend van vorige jaren. Voor horeca en toerisme blijft het nog moeilijk, maar ook voor hen zullen de komende weken en maanden hopelijk goed nieuws brengen. Sinds 8 juni mogen restaurants en cafés opnieuw open, sinds 1 juli ook pretparken bijvoorbeeld. Als deze trend zich kan verder zetten, dan zijn we opnieuw op het goede spoor met onze arbeidsmarkt. Toch zal het de komende maanden en jaren vooral belangrijk zijn om mensen steeds bij- en om te scholen. Op die manier kunnen we mensen toeleiden naar die sectoren waar de noden het grootst zijn.”