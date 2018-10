Weer celstraffen uitgesproken voor havenindringers

Enkel een Indiër kreeg die straf met uitstel, omdat hij ondertussen in Duitsland asiel zou hebben aangevraagd. De haven van Zeebrugge wordt door transmigranten vaak gezien als de poort naar het Verenigd Koninkrijk. Om dat probleem te counteren, is het binnendringen van de haven sinds midden juni 2016 een strafbaar feit. Voordien konden indringers enkel vervolgd worden voor hun illegaal verblijf in ons land.

Een Marokkaan, een Libiër, een Syriër, een Algerijn, twee Eritreeërs en twee Indiërs kregen voor die feiten zes maanden effectieve celstraf opgelegd. Een andere Indiër kreeg diezelfde straf met uitstel, omdat er geen risico op nieuwe feiten is. Volgens zijn advocaat keerde hij immers terug naar Duitsland met het oog op zijn asielprocedure. "Hij betaalde 5.000 euro aan mensensmokkelaars om naar hier te komen en wilde werk zoeken in het Verenigd Koninkrijk", had meester Sander Van Hulle gepleit. Ook twee andere transmigranten moesten zich verantwoorden voor het binnendringen van de haven. Het openbaar ministerie vorderde zes maanden effectieve celstraf. De rechter doet uitspraak op 26 oktober.