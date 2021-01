Vanochtend is brand uitgebroken op het recyclagebedrijf Galloo in Menen.

De brand ontstond in een voorraad wasmachines, het gaat om zelfontbranding. De brandweer is ter plaatse om het vuur te bedwingen. Door het vuur is een enorme zwarte rookpluim ontstaan. Omwonenden wordt gevraagd om deuren en ramen gesloten te houden.