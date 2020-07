Weer blauwalgen in put van Nieuwkapelle

Blauwalgen zijn gevaarlijk voor de gezondheid. Men mag er dus niet zwemmen, maar ook vissen en andere vormen van waterrecreatie (kajak/bootje varen) worden tijdelijk afgeraden. Net als de hond laten spelen in het water. Vorige week werd in de put van Nieuwkapelle een minimale sluier van vermoedelijk blauwalgen vastgesteld op het water. De VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) werd meteen op de hoogte gesteld. Na onderzoek van een staal bevestigen zij dat het om blauwalgen gaat.

Verbod vermoedelijk de hele zomer

Zodra de drijflaag verdwenen is plant de stad een nieuwe staalname om te zien of het terug veilig is om in het water te gaan. Het zwemverbod geldt vermoedelijk nog de hele zomer.