Weer bezwaren tegen stadiondossier Brugge

Op een mondelinge vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) uit Brugge in de commissie Leefmilieu heeft minister Zuhal Demir geantwoord dat er momenteel al een officieel bezwaar is ingediend tegen het Grup Regionaal Stedelijk Gebied Brugge en het daarbij horende...

Mogelijk zijn er nog andere bezwaarschriften gezien de administratieve vertraging bij de Raad van State. Het ene betekende verzoekschrift komt weer van de NV Enema & Co (Ghelamco). De minister betreurde dat. Als argumenten haalde Ghelamco onder meer de effecten op de vogelrichtlijn en effecten op de waterhuishouding aan. Van andere bezwaren had de minister nog geen kennis genomen, maar ze beloofde wel om, na analyse van de verschillende verzoekschriften, opnieuw in het verweer te gaan bij de Raad van State.

"Schandelijke houding van Ghelamco"

Volgens Stefaan Sintobin zijn het bezwaarschrift en de argumenten van Ghelamco te gek voor woorden. "Dit gaat om pure grond- en geldspeculatie. Meer nog, dit lijkt meer en meer op een wraakactie van Paul Gheysens t.a.v. Bart Verhaeghe, voorzitter van Club Brugge omwille van het Eurostadion in Brussel, een project van Ghelamco dat spaak liep. Dit nieuwe maneuver van Gheysens is puur en simpel misbruik maken van de proceduremogelijkheden om een concurrent een hak te zetten. Een ondernemer als Gheysens zou toch moeten beseffen dat het hier niet alleen om een nieuw stadion gaat maar ook om extra industrie en werkgelegenheid". Volgens Sintobin kan dat en andere bezwaren weer verstrekkende gevolgen hebben voor de stad en beide voetbalclubs. "Dit leidt opnieuw tot een pak vertraging en nieuwe spanningen tussen diverse betrokken actoren".

Club Brugge

Club Brugge heeft ook zijn bouwplannen op Olympia. En ook daar zijn er al heel wat bezwaarschriften. Vijftig intussen.

