Weer 17 gemeenten boven alarmdrempel, lockdown op wijkniveau mogelijk

Tussen 12 en 18 juli is het aantal besmettingen gestegen tot gemiddeld 184 per dag, een stijging van 89%. In West-Vlaanderen blijven 17 gemeenten boven de alarmdrempel. Een draaiboek voor lokale uitbraken geeft burgemeesters meer macht. Een lockdown op wijkniveau wordt mogelijk.

Draaiboek bij lokale uitbraken

Donderdag krijgt de Nationale Veiligheidsraad onder meer een draaiboek voor lokale uitbraken ter goedkeuring op tafel. Het draaiboek geeft aan burgemeesters een heel palet aan mogelijkheden om gepast om te gaan met lokale coronahaarden. Met als doel om de uitbraak binnen de gemeentegrenzen aan te pakken. En om zo ook te vermijden dat er een nationale lockdown moet komen omwille van lokale uitbraken.

Wijklockdown in extreme gevallen

De aard van de besmettingen bepaalt ook de aard van de maatregelen. Burgemeesters zullen telkens eerst moeten overleggen met de hogere overheden welke maatregelen ze willen nemen en er zal ook een motivatie van die maatregelen nodig zijn.

Bij die maatregelen horen onder meer het verbieden van samenscholingen, het sluiten van winkels, horeca en sportinfrastructuur,het afschaffen van wekelijkse markten tot ook het sluiten van parken en bossen (wat in april en mei tijdens de lockdown in het voorjaar niet het geval was) .

In de meest extreme gevallen kan een lokale uitbraak te lijf gegaan worden met een echte lockdown. Dat gaat dan om het compleet afsluiten van een stad, een dorp of een wijk met steun van de civiele bescherming tot zelfs het leger.

17 gemeenten boven alarmdrempel

Ook op woensdag 22 juli zitten er 17 West-Vlaamse gemeenten boven de alarmdrempel van 20 besmettingen, indien de besmettingen worden gelijk gebracht op 100.000 inwoners. De cijfers liggen in lijn met die van gisteren. Dit is de lijst van woensdag 22 juli:

Ledegem: 17 besmettingen - 175 besmettingen op 100.000 inwoners

Torhout: 16 besmettingen - 78 besmettingen op 100.000 inwoners

Kortemark: 12 besmettingen - 95 besmettingen op 100.000 inwoners

Menen: 8 besmettingen - 24 besmettingen op 100.000 inwoners

Moorslede: 8 besmettingen - 71 besmettingen op 100.000 inwoners

Wevelgem: 7 besmettingen - 22 besmettingen op 100.000 inwoners

Oostkamp: 6 besmettingen - 25 besmettingen op 100.000 inwoners

Wervik: 5 besmettingen - 25 besmettingen op 100.000 inwoners

Zedelgem: 5 besmettingen - 22 besmettingen op 100.000 inwoners

Zonnebeke: 3 besmettingen - 24 besmettingen op 100.000 inwoners

Hooglede: 3 besmettingen - 30 besmettingen op 100.000 inwoners

Gistel: 3 besmettingen - 25 besmettingen op 100.000 inwoners

Koekelare: 2 besmettingen - 23 besmettingen op 100.000 inwoners

Oostrozebeke: 2 besmettingen - 25 besmettingen op 100.000 inwoners

In de West-Vlaamse centrumsteden Kortrijk (12) Roeselare (10) Oostende (5) en Brugge (4) blijft het aantal besmettingen, genomen over zeven dagen, stabiel in vergelijking met gisteren.