Weemaes de snelste in Ruddervoorde

In een groepsspurt was de Oost-Vlaming van Sport Vlaanderen – Baloise sneller dan Tim Merlier, de winnaar van vorig jaar. Alfdan De Decker van Wanty-Gobert maakt het podium vol in Ruddervoorde. Weemaes bezorgt Sport Vlaanderen – Baloise de eerste zege van het seizoen