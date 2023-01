Weekend zonder alcohol achter het stuur start straks

Bij de vorige editie, die plaatsvond in juni 2022, reed 2,15 procent van de gecontroleerde bestuurders onder invloed. In januari 2022 was dat nog 2,29 procent.

Door het 'Weekend zonder alcohol achter het stuur' aan te kondigen, hoopt de politie een veel lager resultaat te bereiken en dichter bij 0 procent bestuurders die onder invloed zijn te komen. "Het is nooit te laat om een Bob aan te wijzen of te kiezen voor een veilig alternatief", klinkt het in een mededeling. De resultaten van de actie worden dinsdag bekendgemaakt.