Weekend van de Klant in West-Vlaanderen

Meer dan 12.000 winkels hebben zich ingeschreven voor het Weekend van de Klant, dat handelsfederatie Comeos en ondernemersorganisatie Unizo organiseren op 5 en 6 oktober. Ook heel wat West-Vlaamse winkels zetten dit weekend hun klanten in de bloemetjes.

Het hele weekend lang zullen handelaars hun klanten verwennen met extra attenties en bedanken ze hen om klant te zijn. Daarnaast zal er ook heel wat te beleven zijn in de winkelstraten. Leuven is op 5 en 6 oktober de gaststad van het Weekend van de Klant. Daar zijn onder andere optredens gepland van onder meer Brahim en Tom Huylsen, flashmobs van 40 dansers, een oesterfestival, een streekproductenmarkt en op zaterdagnamiddag een live-uitzending van MNM.

Volgens een enquête van Comeos en Unizo bij 900 consumenten, blijven de steden en hun kernen nog altijd met voorsprong de belangrijkste aantrekkingspool voor de consument die wil gaan winkelen. Zeven op de tien bevraagden geven de voorkeur aan hun eigen (of grote) stad.

"Deze resultaten tonen eens temeer aan hoe belangrijk het is om volop te blijven investeren in aantrekkelijke, bedrijvige kernen, waar handel, horeca en diverse andere functies hand in hand gaan om de consument te blijven verleiden", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van Unizo. "Een goede ontsluiting en bereikbaarheid van deze kernen met diverse vervoersmodi (fiets, openbaar vervoer, wagens op nabijgelegen randparkings...) is daarbij essentieel."