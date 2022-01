Weekend lang alcoholcontroles in het verkeer

Tot en met maandag 24 januari om 6 uur zal de federale wegpolitie samen met 145 lokale politiezones alcoholcontroles houden op alle wegen en autosnelwegen in het land.

Eén ongeval om de twee uur

Doel van de actie is weggebruikers sensibiliseren rond de gevaren van alcohol achter het stuur. In 2020 vonden in ons land per dag gemiddeld twaalf ongevallen plaats met een bestuurder onder invloed van alcohol, dat is er dus één om de twee uur.

Meer overtredingen vorig jaar

Bij de vorige editie, in juni vorig jaar, werden bijna 200 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed van alcohol of drugs. In totaal werden 18.371 automobilisten gecontroleerd. 2,83 procent van hen had meer alcohol in het bloed dan toegestaan (0,5 promille).

Dat was een stijging ten opzichte van de voorgaande editie, toen slechts 1,91 procent van de 17.735 gecontroleerde bestuurders boven de limiet uitkwam.