Week van de Smaak in teken van "Gezond-Tijd"

"De Week van de Smaak" is al aan zijn twaalfde editie toe en staat dit jaar in het thema van "Gezond-Tijd".

De tiendaagse voedingscampagne is vandaag voorgesteld in Brugge. Ieder jaar pakt "De Week van de Smaak" uit met een nieuw thema. Dat is dit jaar "Gezond-Tijd" die de mensen moet bewust maken om tijd te nemen om te eten, niet enkel tijdens de voorbereiding van de maaltijd maar ook tijdens de maaltijd zelf. Denk bijvoorbeeld aan de vele mensen die 's ochtends het ontbijt overslaan. Aan dat ontbijten wilde de vzw Vol-au-Vent, die de campagne op touw zet, alvast iets doen met een "Gezond-bijt" in het station van Brugge.

19 november

"Gezien iedereen wel eens wat tijd te kort komt om een gezond ontbijt klaar te maken, laat staan rustig aan tafel op te eten, willen wij vanuit de Week van de Smaak, 19 november officieel uitroepen tot de 'Nationale Dag van het Gezond-Bijt'. Die dag wordt er in Vlaanderen, als het van ons afhangt, dus massaal tijd gemaakt voor een gezond ontbijt en dit bij voorkeur in gezelschap van collega's, klasgenoten", aldus Vol-au-Vent. Tijdens de tiendaagse worden tien dagen lang in Brussel en Vlaanderen meer dan 200 activiteiten georganiseerd, van lezingen tot workshops. Alle info is te vinden op www.weekvandesmaak.be.