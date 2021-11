Week van de pleegzorg "Een goeie matching is cruciaal"

Tijdens de eerste tien maanden van 2021 vond Pleegzorg West-Vlaanderen voor ongeveer 67 kinderen en volwassenen met een handicap of psychiatrische problematiek een plekje in een pleeggezin.

“Soms vinden we die match in de eigen omgeving van het kind of de volwassene: een tante of een vriendin van de ouders, de grootouders, een leerkracht,… Maar wanneer we in dat eigen familiale of sociale netwerk geen geschikte kandidaat-pleegzorger vinden, moeten we op zoek naar een bestandspleeggezin,” legt woordvoerder Jan Brocatus uit. “Dat is een gezin waar vooraf geen enkel contact of band bestond met het kind of zijn ouders.”

Kandidaat-pleegzorgers geven zelf aan welke vorm van pleegzorg zij graag willen opnemen en voor wie. “Samen met de pleegzorgdienst beslissen zij dan welke zorgzwaarte en leeftijd bij het pleeggezin past. Pleeggezinnen stellen zich minder kandidaat om pubers op te vangen. Eenzelfde tendens zien we voor kinderen met een handicap of voor broers en zussen die we graag samenhouden. Daarom blijven we oproepen en zoeken naar nieuwe kandidaat-pleeggezinnen, zeker voor deze doelgroepen.”

