Week van de Lingerie: nog te vaak dragen vrouwen verkeerde bh-maat

Het meest opvallende beeld is een boom in de Smedenstraat in Brugge, vol lingerie en getooid in een elegante behaslinger. Ook de Smedepoort zelf draagt een week lang kant, en wordt ook pi-kant uitgelicht.

"We hebben ook tekeningen op de etalageramen en er is een kantwandeling. Ook organiseren we een korsetten-workshop", zegt Brugs schepen van Ondernemen Pablo Annys.

Extra steun

Volgens de ModeUnie verdient de sector wat extra steun. "Omdat we vrouwen willen aanmoedigen om naar een lingeriedetaillist te gaan om zicht te laten opmeten, zodat ze de correcte maat dragen", zegt centrummanager Ilse Snick.

En je wist het misschien nog niet, maar: "Altijd dezelfde maat gebruiken, is niet correct. Je verandert van maat, en dat kan niet online", zegt Isabelle De Pourcq, lingeriespecialiste.

Weinig landen hebben trouwens zo veel lingeriewinkels als wij. Brugge telt als kantstad ruim 20 lingeriespecialisten.