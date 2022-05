Week van de Bij in de Gavers Harelbeke

Dit weekend gaat de negende editie van de Week van de Bij van start. Het Departement Omgeving wil zich daarmee inzetten voor een betere leefomgeving voor bijen. Ook De Gavers in Harelbeke schenkt dit weekend meer aandacht aan de diertjes.

Nog tot volgende zondag 5 juni organiseert het Departement Omgeving de negende editie van Week van de Bij. Met de slogan ‘Minder beton, meer bijen’ zetten Dominique Persoone en Britt van Marsenille, peter en meter van het initiatief, het thema ontharding kracht bij. Planten en bomen zorgen namelijk voor meer voedsel voor bijen.

Ook in De Gavers in Harelbeke wordt daar dit weekend extra aandacht aan geschonken. "Want bijen en hommels zijn nuttige insecten", vinden ze.

Diksmuide en Gent bijenvriendelijkste gemeentes

Stad Diksmuide mag zich dit jaar, net als Gent, de bijenvriendelijkste gemeente van Vlaanderen noemen. Met de titel beloont de organisatie hen voor hun inspanningen voor meer natuur voor bijen.