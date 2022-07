"We zijn zeer trots op de resultaten": Grote politieactie in vijf Europese landen tegen mensensmokkel

Bij een grootschalige actie in binnen- en buitenland zijn verschillende mensen opgepakt voor mensensmokkel. In ons land gebeurde het onderzoek vanuit het parket van West-Vlaanderen en de federale gerechtelijke politie in Brugge.

Er waren vanmorgen huiszoekingen bij ons, maar ook in Duitsland, Nederland, Frankrijk, Groot-Brittannië. Hoeveel mensen precies zijn opgepakt, en hoe groot het netwerk van mensensmokkelaars is dat is opgerold, is nog niet duidelijk: dat vertellen ze morgen op een internationale persconferentie bij Europol in het Nederlandse Den Haag.

"Wij zijn zeer trots op de resultaten van deze internationale actie, waarin België een zeer substantieel aandeel heeft. De samenwerking met de andere arrondissementen (politie én justitie) en met de ons omringende landen heeft tot dit succes geleid," is de voorlopige verklaring.

Aan onze kust opereren al langer mensensmokkelaars. In de havens, langs de snelweg en er zijn intussen ook al pogingen bekend met gammele rubberen bootjes vanop het strand. Vooral aan de Westkust sturen smokkelaars vluchtelingen in erbarmerlijke omstandigheden het water op.

