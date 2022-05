We zijn steeds afhankelijker van buitenlandse landbouw

In 2014 produceerde Vlaanderen nog 719.748 ton aan korrelmaïs. Die hoeveelheid is op zes jaar tijd gedaald met 37% tot 453.229 ton in 2020. Ook de productie van tarwe ging in dezelfde periode achteruit van 585.788 naar 538.647 ton.

Meer invoer

Dat heeft als gevolg dat de invoer van beide graansoorten sterk is toegenomen. De invoer van mais ging van 1.752.269 ton in 2017 naar 1.825.207 in 2021, terwijl de import van harde tarwe bijna verdrievoudigde van 288.937 in 2017 naar 741.009 in 2021.

Inzetten op voedselzekerheid

Vlaams Parlementslid Stefaan Sintobin uit Brugge vindt dit een gevaarlijke evolutie. "De oorlog in Oekraïne heeft aangetoond hoe belangrijk zelfstandigheid is in het kader van voedselzekerheid. Als we de prijs van een brood binnen de perken willen houden, moeten we voor ons eigen graan zorgen", zegt hij. "Laten we hopen dat de nieuwe minister van Landbouw Jo Brouns het belang van voedselzekerheid ook inziet", besluit Sintobin.