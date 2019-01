We zagen ze 34 keer vliegen in 2018

Het meldpunt registreerde vorig jaar 179 waarnemingen van vreemde luchtverschijnselen in ons land en dat is een pak meer dan het jaar voordien. Vooral in Oost-Vlaanderen worden de meester UFO's gespot. Hoewel, vaak blijkt er een logische verklaring te zijn voor bepaalde verschijnselen. Vooral in de zomer zijn er meer meldingen en dat kan grotendeels verklaard worden door het warme weer in die periode.

Kunstwerk

In april zorgde een kunstproject voor verwarring ten westen van Brugge. Er kwamen toen verschillende foto's binnen van een donkergekleurd driehoekig gevaarte dat zich langzaam voortbewoog. Maar dat bleek later een vlucht te zijn van een grote ballonsculptuur van beeldend kunstenaar Tomàs Saraceno.