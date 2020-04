"We willen heldere richtlijnen en verwachten weinig versoepeling"

De lokale besturen verlangen niets liever dan heldere richtlijnen van de hogere overheid. Want het liep de voorbije weken al te vaak moeilijk om algemene regels in de praktijk toe te passen, zeggen ze. Tegelijk verwachten ze vanavond weinig versoepeling van de maatregelen.

Vorig weekend bijvoorbeeld nog gingen sommige multi-handelszaken op zaterdag wel open en moesten lokale besturen ze op zondag weer sluiten. Ook de onduidelijkheid rond de politiecontroles – wat mag nu wel en wat niet – zorgde voor wrevel die te vermijden valt.

Steve Vandenberghe – Burgemeester Bredene: “Voor ons is dit van ongelofelijk groot belang. Want wat wij van informatie binnen krijgen, moeten we nog gaan verwoorden naar onze eigen inwoners. Ik heb het al vaker gezegd: Ga alsjeblieft voor een zwart-witcommunicatie. Dan weten de mensen waar ze staan. Ook al moet je een slechte boodschap brengen, dan is het maar zo. Niet met veel grijze zones want dat maakt onze taak erg moeilijk.”

Anthony Dumarey – Burgemeester Oudenburg: “Die communicatie is niet altijd glashelder maar we proberen die helder te maken door op een lokale manier, aan de hand van een aantal voorbeelden, te communiceren. Ik denk dat dat het meest verstaanbare is voor de mensen zelf.”

"Ik verwacht weinig versoepeling"

Lokale besturen zelf een concrete regeling laten uitwerken, het is vaak een succesvolle methode. Denk maar aan de aanpak rond de recyclageparken, die voor weinig tot geen hinder zorgde. De burgemeesters voelen ook goed de pols van de samenleving. De lekken van de voorbije dagen hebben volgens hen wel een valse verwachting gecreëerd. Anthony Dumarey: “Ik vrees ervoor dat de mensen ontgoocheld zullen zijn. Er gaan enkele versoepelingen zijn maar dat zal beperkt zijn. Door de lekken zijn er verwachtingen gecreëerd. Wij hopen met de inwoners en de lokale handelaars het op een goede manier op te lossen. Het heeft nu geen zin om alles te snel los te laten. Dat gaan we ook niet doen als lokaal bestuur.”

Steve Vandenberghe: “Er is maar één iets belangrijk nu en dat is de gezondheid van de mensen. Dat moet de focus blijven. Als ik de virologen bezig hoor, dan zal er inderdaad veel minder mogen dan dat de mensen door die gelekte nota verwachten. Het zal veel lastiger worden nog, maar we moeten erdoor.”