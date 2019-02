We nemen alsmaar meer de fiets

In onze provincie deden 17 gemeenten mee aan de fietstelweek. In Koksijde is het gemiddeld aantal fietsers in de Zeelaan tussen 2016 en 2018 per dag meer dan verdubbeld, van 156 naar 474. De hoogste stijging in de provincie.

Fietssnelwegen

Uit de telling blijkt ook dat het aantal fietssnelwegen aan populariteit wint en dat er ook in de kern van de steden steeds meer gefietst wordt. Andere opvallende vaststelling: het fietsen neemt niet alleen toe in de spits, maar de hele dag door. Dat betekent dat mensen meer fietsen naar het werk ook vaker de fiets nemen om boodschappen te doen of naar de sportclub te gaan.