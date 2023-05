'We leven al vier jaar in onzekerheid': nog veel vragen bij Izegemnaren over Ventilus

Ventilus is de omstreden hoogspanningslijn dwars door de provincie die de elektriciteit van de windmolenparken op zee moet verdelen aan land. In Izegem gaat het om zo’n 80 gezinnen en bedrijven binnen de 100 meter langs het geplande traject. Een vijftigtal is vanmorgen op het overleg.

"Heel wat vragen"

Zij zien het traject liever volledig ondergronds en zitten nog met heel wat vragen rond gezondheid en beloofde compensaties van de overheid. "We leven al vier jaar in onzekerheid en die onzekerheid blijft bestaan. Het is onbegrijpelijk dat de Vlaamse overheid daar niet meer duidelijkheid overschept. En effectief kijkt met de bedrijven wat de impact zal zijn", zegt Frederik Vandenberghe van Skyline Communications, een bedrijf langs de E403 in Izegem.

Bezwaren

"Waarom kan het daar niet ondergronds? Wat zijn de compenserende maatregelen? Hoe zit het met de compensatieregeling? Hoe verloopt het exacte tracé? Waar zullen de masten staan? Het zijn allemaal vragen die open staan", zegt burgemeester Bert Maertens.

Later komen nog officiële infomomenten bij de vergunningsprocedure. Dan zullen de betrokkenen ook bezwaren kunnen indienen tijdens het openbaar onderzoek.

Bekijk ook