We Can Dance Zeebrugge verwacht 16.000 festivalgangers voor eerste festivaldag

De eerste volwaardige editie van We Can Dance na de coronaperiode is van start gegaan. De organisatie verwacht voor de eerste festivaldag 16.000 bezoekers. Tickets voor de eerste dag zijn bijna uitverkocht. Het grootste deel van de tickets werd aangekocht door vrouwelijke festivalgangers.

Onder een stralende zon ging het dancefestival zaterdag van start op het strand van Zeebrugge. Na twee coronaeditites, vindt nu een volwaardige editie plaats verspreid over twee weekends in het thema 'Just An Illusion'.

Festivalgangers kunnen genieten van meer dan 150 artiesten verspreid over zes overdekte podia. De eerste festivaldag is alvast bijna uitverkocht. Voor zondag zijn er nog tickets beschikbaar. De 'vip packs' zijn volledig uitverkocht. Ook voor het tweede weekend op zaterdag 13 en zondag 14 augustus zijn er nog tickets.

Het festival boekte ook de grootste line-up tot nu toe met namen als Maceo Plex, Stephan Bodzin, Adriatique en Lola Haro. De volledige line-up en timetable zijn te vinden op de website van het festival.