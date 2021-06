We Can Dance organiseert coronaproof editie

Dancefestival We Can Dance organiseert deze zomer een coronaproof editie in Zeebrugge.

Onder de noemer 'To be free again' worden acht kleine edities van het festival georganiseerd tot middernacht. De acht edities, tussen 30 juli en 14 augustus, bieden telkens plaats aan ruim 2.500 toeschouwers. Het publiek kan daarbij terecht op drie podia op het strand van Zeebrugge. Anders dan andere jaren is er voor deze editie geen thema vastgelegd.

Sergio Herman is met 'AIRcafé' opnieuw van de partij voor de culinaire invulling van het festival. De ticketverkoop voor de coronaproof editie gaat vandaag van start. Tickets die al waren aangekocht voor de editie van 2021 die normaal zou doorgaan van 6 tot en met 8 augustus, worden automatisch overgezet naar 2022, voor een volwaardige editie van We Can Dance.