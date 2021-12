We betaalden meer voor onze groenten afgelopen jaar

Opnieuw een recordjaar voor de REO-veiling in Roeselare, toch in omzet. Die is met 12 miljoen euro gestegen. Maar de aanvoer is wel gedaald.

Dat betekent dat we dit jaar meer hebben betaald voor onze groenten. De veiling verwacht dat die trend zich ook volgend jaar zal doorzetten, en dat we dus nog meer zullen betalen. Vooral door de hoge stookkosten in de serreteelt.

De Reo Veiling heeft in 2020 een omzet van bijna 220 miljoen euro gerealiseerd. Tomaten blijven op nummer een staan in West-Vlaanderen, ondanks de verminderde aanvoer. En er was zo’n 10 procent minder prei.