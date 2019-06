Watervilla als vakantieverblijf aan zee

Maar daar komt verandering in, want in Oostende is in het Mercatordok de eerste ‘Watervilla’ te water gelaten. Vanaf 1 juli wordt het mogelijk om je vakantie op het water te boeken. Het gaat om een woonboot die gemaakt werd bij Shipyard Gielissen in Helmond in Nederland. De boot beschikt over twee slaapkamers en alle comfort van een hoogwaardige vakantiewoning. De watervilla is eigendom van een particulier en zal verhuurd worden door vastgoedkantoor Dermul. De boot ligt nu vlakbij het opleidingsschip Mercator, maar verhuist binnenkort naar een ligplaats bij de Kapellebrug. Alle info vind je op www.dermul.be/specialsatC.