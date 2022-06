Watersporthuis officieel geopend

In Nieuwpoort heeft Vlaams minister van sport Ben Weyts het nieuwe Watersporthuis aan het spaarbekken geopend. De site van Sport Vlaanderen moet meer mensen naar de watersporten toe leiden.

Het watersportcomplex in Nieuwpoort moet met een nieuwe loods, en een watersporthuis met alle moderne faciliteiten, de drempel voor de watersporten verlagen en meer jongeren te bereiken. De hele watersportsite aan het spaarbekken wordt opgewaardeerd tot het grootste centrum voor opleidingen in ons land. Er wordt geïnvesteerd in de breedte en de diepte, zegt Vlaanderen.

Naar een hoger niveau tillen

De watersporters krijgen meer comfort, materiaal en mogelijkheden voor opleidingen en trainingen. Met de nieuwe infrastructuur wil Sport Vlaanderen onze watersporten naar een hoger niveau tillen.Elk jaar komen hier zo’n 2000 kinderen naar sportkampen zeilen en surfen. 2500 leerlingen komen op sportklassen. En nog eens 500 jongeren komen via clubs en cursussen op de waterplas terecht.